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После покорения Килиманджаро блогер без ног Рустам Набиев оказался при смерти

После покорения Килиманджаро блогер без ног Рустам Набиев оказался при смерти

16:21, 11 дек 2022

Потерявший ноги блогер из Уфы Рустам Набиев сообщил 11 декабря, что после покорения Килиманджаро, у него резко ухудшилось состояние здоровье.



Житель республики сообщил, что у него резко до 40 поднялась температура и начало трясти, все это сопровождалось сильной болью в животе. Чтобы спастись, ему срочно пришлось обращаться в местную больницу.

– Честно, я думал, что умираю, состояние было настолько плохое, что я Индире напомнил про завещание, которое составил в прошлом году. За целых два часа успел с жизнью попрощаться и сказать Тимуру [другу]: „Классную точку в жизни поставил. Красиво уйду, с горой“», — отметил Набиев.


Он добавил, что подозрение было на камень из почки, который застрял в области паха. После обследования диагноз не подтвердился, но медикам удалось стабилизировать состояние парня, после чего он оправился в отель.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Набиева
Теги: Уфа
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