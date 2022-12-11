«Даем прикурить»: доброволец батальона имени Достовалова рассказал, как бойцы поражают противника
20:27, 11 дек 2022
Командир минометной батареи башкирского батальона имени Доставалова рассказал о том, как проходят будни его сослуживцев в зоне военной спецоперации, которые в эти дни находятся на передовой.
Военнослужащие подразделения успешно применяют тактический прием, именуемый «кочующий миномет», сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон». Его суть заключается в поражении находящейся в окопах пехоты и опорных пунктов противника с быстрой сменой огневой позиции.
- У нас все замечательно, работаем, - рассказал командир. – Все удачно. Они все еще не могут нас найти.
"Доставаловец" также выразил благодарность за обмундирование и посылки, которые бойцы получают из дома.
- Теплую одежду получили, одеваемся, - добавил он. – Все бойцы минометной батареи живы и здоровы. За всю историю СВО у меня нет потерь. Все замечательно. И самое главное – противнику даем прикурить.