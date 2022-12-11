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В Башкирии скончался писатель и журналист Мударис Багаев

В Башкирии скончался писатель и журналист Мударис Багаев

22:17, 11 дек 2022

На 72-м году жизни скончался башкирский драматург, писатель, поэт, детский писатель-фантаст, журналист Мударис Багаев. Он проживал в с.Ново-Георгиевка Ишимбайского района.

Прощание с Мударисом Багаевым состоится 12 декабря в 11 часов в Уфе на ул. Цветочной.



Мударис Басирович Багаев родился 2 ноября 1951 года в д. Батырово Федоровского района БАССР. Был членом Союза журналистов РФ и РБ, Союза писателей РФ и РБ. Лауреат газеты «Йэшлек», журнала «Аманат», премии им. Рашита Султангареева за повесть «Семь снов», поэтического фестиваля «Илхам шишмэлэре» («Родники вдохновения»).

Произведения включены в альманахи современных писателей Башкирии. Спектакли по его произведения шли во многих театрах республики. 

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Источник: www.bashinform.ru
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