В Башкирии скончался писатель и журналист Мударис Багаев

22:17, 11 дек 2022

На 72-м году жизни скончался башкирский драматург, писатель, поэт, детский писатель-фантаст, журналист Мударис Багаев. Он проживал в с.Ново-Георгиевка Ишимбайского района.



Прощание с Мударисом Багаевым состоится 12 декабря в 11 часов в Уфе на ул. Цветочной.







Мударис Басирович Багаев родился 2 ноября 1951 года в д. Батырово Федоровского района БАССР. Был членом Союза журналистов РФ и РБ, Союза писателей РФ и РБ. Лауреат газеты «Йэшлек», журнала «Аманат», премии им. Рашита Султангареева за повесть «Семь снов», поэтического фестиваля «Илхам шишмэлэре» («Родники вдохновения»).



Произведения включены в альманахи современных писателей Башкирии. Спектакли по его произведения шли во многих театрах республики.

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