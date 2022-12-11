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В Башкирии 12 декабря 2022 года пройдут метели

В Башкирии 12 декабря 2022 года пройдут метели

22:53, 11 дек 2022

В ближайшие три дня в республике ожидаются снегопады, метели и снежные заносы. Погоду на 12, 13 и 14 декабря передали синоптики Башгидрометцентра.

В понедельник, 12 декабря, пообещали неблагоприятную погоду с порывистым ветром и метелями. Температура воздуха ночью составит -8,-13°, при прояснениях -18,-23°, днем -4,-9°.



13 декабря столбик термометра ночью опустится до -10,-15°, днем -5,-10°. Существенные осадки не ожидаются.

В среду морозы в регионе усилятся. 14 декабря ожидают понижение температуры ночью до

-12,-17°, по востоку до -25°, днем -7,-12°, по востоку до -17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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