Доброволец из Башкирии пообещал захватить в плен президента Украины

13:58, 12 дек 2022

Боец добровольческого батальона имени Шаймуратова с позывным Толпан обещал взять в плен президента Украины Владимира Зеленского. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.







Он рассказал о гуманитарной помощи бойцам из Башкирии и сообщил новости с передовой специальной военной операции.



— Боец с позывным Толпан рассказал про фейки, что он, якобы, попал в плен. Так вот, Толпан беспощадно бьет фашистов и обещал взять в плен Зеленского, — сказал Руслан Насретдинов.



Также 8 декабря на место нынешней дислокации бойцов батальона имени Шаймуратова прибыла очередная колонна с гуманитарным грузом. Бойцам дали возможность отдохнуть. Шаймуратовцев осмотрели медики, в том числе стоматологи.



Гуманитарную помощь также доставили в полк, где боевые задачи выполняют мобилизованные из Башкирии.





Им передали автомобили, теплые вещи, продукты питания, хозяйственный инвентарь.



Руслан Насретдинов добавил, что бойцы из Башкирии показывают высокий боевой дух, профессионализм и пользуются огромным авторитетом. Более 80 бойцов представлены к российским госнаградам. Бойцы передают слова благодарности, они чувствуют поддержку и помощь республики.

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Фото: c личной страницы Радия Хабирова в соцсети