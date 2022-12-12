В Уфе отменили новогодний салют

16:16, 12 дек 2022

Такое решение было принято из-за специальной военной операции



Праздничного салюта в новогоднюю ночь в Уфе не будет из-за специальной военной операции. Об этом 31 декабря сообщили в мэрии.







– С учетом последних событий — специальной военной операции, план новогодних праздничных мероприятий в этом году скорректирован. Салюта не будет. Формат празднования изменен с учетом настроения людей. Акцент делается на семейные ценности, – передали в администрации.



Там добавили, что 31 декабря перед русским драматическом театром на Горсовете будет организован концерт. Он начнется в 20:00 и продлится шесть часов.



Напомним, по случаю Нового года власти назвали даты торжественных открытий елок в Уфе.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ufacity.info