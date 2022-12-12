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В Уфе отменили новогодний салют

В Уфе отменили новогодний салют

16:16, 12 дек 2022

Такое решение было принято из-за специальной военной операции

Праздничного салюта в новогоднюю ночь в Уфе не будет из-за специальной военной операции. Об этом 31 декабря сообщили в мэрии.



– С учетом последних событий — специальной военной операции, план новогодних праздничных мероприятий в этом году скорректирован. Салюта не будет. Формат празднования изменен с учетом настроения людей. Акцент делается на семейные ценности, – передали в администрации.

Там добавили, что 31 декабря перед русским драматическом театром на Горсовете будет организован концерт. Он начнется в 20:00 и продлится шесть часов.

Напомним, по случаю Нового года власти назвали даты торжественных открытий елок в Уфе.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: ufacity.info
Теги: Уфа салют новый год
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