Жительница Башкирии удивилась отношением к солдатским посылкам: их не отправили

09:03, 13 дек 2022

Жительница Уфы удивилась отношением к посылкам, которые отправляют участникам спецоперации. Она рассказала, что ее посылка уже почти месяц лежит в подвале.







«У меня вопрос по посылкам для участника СВО. Отнесли посылку 18 ноября, до адресата она не дошла. Позвонила я в Единую Россию, через кого отправляли. Сказал, что якобы отдали в Кировскую администрацию. Там сказали, что посылки находятся в подвале и когда их отправят она не в курсе.



Это как понимать их отношение к людям? Проясните ситуацию. Как найти посылку и почему такое отношение?? Мой муж поехал защищать Родину и тех, кто сидит в теплых креслах, а к нему так относятся?!», — написала Регина И.

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