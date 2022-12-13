Военнослужащего из Башкирии за участие в освобождении ЛНР наградили медалью «За отвагу»

14:35, 13 дек 2022

Уроженец Межгорья Радмир И. – военнослужащий по контракту. Он участвовал в специальной военной операции и освобождал территорию ЛНР.







При освобождении одного из населенных пунктов Луганска проявил мужество и решительность: в ходе обороны левого фланга и защиты раненых товарищей получил контузию, но остался на поле боя. В результате оборона была удержана, задача выполнена.



Таким образом, Радмир и его сослуживцы смогли освободить последний занятый противником населенный пункт, а вместе с ним – и всю Луганскую Народную Республику. За боевые заслуги наш земляк награжден медалью «За отвагу», сообщил мэр Межгорья Вячеслав Калугин.

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Фото: Вячеслав Калугин/vk.com