В Башкирии открыли ледовую переправу через реку Белую в Бирске

18:53, 13 дек 2022

Общее руководство по содержанию, обустройству и обследованию ледовой переправы возложено на ООО "Речной порт "Бирск".



Сегодня, 13 декабря, в Башкирии в Бирске открыли ледовую переправу через реку Белую. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ, пропускная способность до трех тонн, ширина 20 метров, двух полосная, длина 438 метров. Общее руководство по содержанию, обустройству и обследованию ледовой переправы возложено на ООО "Речной порт "Бирск".







Ранее сообщалось о том, что жена мобилизованного парня из Бирска обратилась к Радию Хабирова. Она рассказал, что попросила дрова для родителей мобилизованного мужа. Но оказалась в шоке от ответа чиновников.

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