В Башкирии 14 декабря 2022 года потеплеет до -5 градусов
23:24, 13 дек 2022
В Башкирии ожидается повышение температуры воздуха. С прогнозом на среду, 14 декабря, познакомили синоптики Башгидромета.
По информации региональной метеослужбы, в среду будет без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов, по востоку понизится до -20,-25 градусов. Днем потеплеет до -5,-10 градусов, в восточной части республики будет холоднее: до -15 градусов.
Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, порывистый.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
i-gazeta.com
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