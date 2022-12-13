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В Башкирии 14 декабря 2022 года потеплеет до -5 градусов

В Башкирии 14 декабря 2022 года потеплеет до -5 градусов

23:24, 13 дек 2022

В Башкирии ожидается повышение температуры воздуха. С прогнозом на среду, 14 декабря, познакомили синоптики Башгидромета.

По информации региональной метеослужбы, в среду будет без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит -12,-17 градусов, по востоку понизится до -20,-25 градусов. Днем потеплеет до -5,-10 градусов, в восточной части республики будет холоднее: до -15 градусов.

Ветер прогнозируется южный, юго-восточный умеренный, порывистый.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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