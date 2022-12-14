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Какая погода будет в Башкирии в новогодние праздники

Какая погода будет в Башкирии в новогодние праздники

09:22, 14 дек 2022

В новогодние праздники погода порадует жителей республики. Уточненный прогноз на зимние каникулы дали специалисты Гисметео.

По информации метеослужбы, в последние дни этого года днем будет -13, -15 градусов, ночью температура опустится ниже 20 градусов.



В новогоднюю ночь будет -11 градусов, а 1 января потеплеет до -7 градусов.  Вплоть до Рождества Христова каждый день ожидаются осадки в виде снега. 2 января ночью будет -16 градусов, днем температура воздуха повысится до -12 градусов. 3 января будет самый холодный день на новогодней неделе: ночью похолодает до -26 градусов, днем столбик термометра поднимется до -19 градусов.


4 января ночь будет достаточно холодная: -23 градуса, днем температура поднимется до -12 градусов. В последующие дни, с 5 по 8 января днем будет -7, -9 градусов, ночью чуть-чуть холоднее: -9, -11 градусов.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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