Жительница Туймазинского района Башкирии родила тройняшек и стала матерью четверых детей

11:37, 14 дек 2022

Жительница Башкирии родила тройняшек и стала матерью четверых детей. Две девочки и один мальчик появились на свет 26 ноября в семье Авазовых вторым, третьим и четвертым ребенком.







На днях в отделе ЗАГС Туймазинского района состоялась регистрация рождения тройни: девочек родители решили назвать Луиза и Рузана, а мальчика — Самир.



Сотрудники ЗАГСа поздравили счастливых родителей и вручили свидетельства о рождении детей, пожелав малышам крепкого здоровья.





Согласно региональному законодательству, с рождением тройни семье Авазовых должен быть предоставлен жилищный сертификат вне очереди. Семье, где родился второй ребенок, положен материнский семейный капитал — сейчас он составляет 693 144 рубля. Также предусмотрена ипотека по ставке не выше 6%. Кроме этого, они, как семья, где родился третий или последующий ребенок, могут получить до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Еще семьям с тремя детьми, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, выдается бесплатный участок для индивидуального жилищного строительства или 250 тысяч рублей.

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