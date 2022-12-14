В Башкирии семья мобилизованного возмутилась отказом в помощи
14:02, 14 дек 2022
Жительница Башкирии обратилась к властям из-за льгот для семей мобилизованных. Она оказалась удивлена тем, что ей отказали в получении молочной кухни, несмотря на указ главы.
«Отец моей дочери мобилизован, находится в данный момент на передовой, связи с ним нет. Мы состоим в разводе.
На всех сайтах по поводу социальной поддержки детям мобилизованных сказано, что дети мобилизованных имеют право на получение молочной кухни. Сегодня мы обратились со всеми документами в молочную кухню, где получили отказ. Огромная просьба посодействовать в решении данного вопроса», — написала Диана С.