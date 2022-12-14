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Жителей Межгорья возмутила облезлая елка

Жителей Межгорья возмутила облезлая елка

15:01, 14 дек 2022

В Межгорье в микрорайоне Юго-Западном установили высокую, но облезлую елку: на нижних ветках иголок совсем нет. Горожанам такое дерево, естественно, не понравилось.

— Может, елка от прошлого года осталась, что добру пропадать?

— На пилорамы покрасивее лес вывозят.

— С каждым годом елка все страшней и страшней.



— Такой огрызок еще постараться найти надо.

Глава города Вячеслав Калугин отреагировал на возмущения жителей, отметив, что администрацию главный новогодний атрибут тоже не устраивает.

— Как уже многие заметили, подрядная организация, увы, недобросовестно подошла к установке ели. Такие работы приниматься не будут, однозначно, — написал он в соцсетях.

Отметим, что дерево уже демонтировали. В ближайшие дни на его месте появится новое.

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Источник: www.proural.info
Фото: соцсети Вячеслава Калугина
Теги: Межгорье
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