Жителей Межгорья возмутила облезлая елка

15:01, 14 дек 2022

В Межгорье в микрорайоне Юго-Западном установили высокую, но облезлую елку: на нижних ветках иголок совсем нет. Горожанам такое дерево, естественно, не понравилось.



— Может, елка от прошлого года осталась, что добру пропадать?



— На пилорамы покрасивее лес вывозят.



— С каждым годом елка все страшней и страшней.







— Такой огрызок еще постараться найти надо.



Глава города Вячеслав Калугин отреагировал на возмущения жителей, отметив, что администрацию главный новогодний атрибут тоже не устраивает.



— Как уже многие заметили, подрядная организация, увы, недобросовестно подошла к установке ели. Такие работы приниматься не будут, однозначно, — написал он в соцсетях.



Отметим, что дерево уже демонтировали. В ближайшие дни на его месте появится новое.

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Фото: соцсети Вячеслава Калугина