Жителей Межгорья возмутила облезлая елка
15:01, 14 дек 2022
В Межгорье в микрорайоне Юго-Западном установили высокую, но облезлую елку: на нижних ветках иголок совсем нет. Горожанам такое дерево, естественно, не понравилось.
— Может, елка от прошлого года осталась, что добру пропадать?
— На пилорамы покрасивее лес вывозят.
— С каждым годом елка все страшней и страшней.
— Такой огрызок еще постараться найти надо.
Глава города Вячеслав Калугин отреагировал на возмущения жителей, отметив, что администрацию главный новогодний атрибут тоже не устраивает.
— Как уже многие заметили, подрядная организация, увы, недобросовестно подошла к установке ели. Такие работы приниматься не будут, однозначно, — написал он в соцсетях.
Отметим, что дерево уже демонтировали. В ближайшие дни на его месте появится новое.
Источник:
www.proural.info
Фото: соцсети Вячеслава Калугина
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