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В Башкирии температура воздуха 15 декабря 2022 года поднимется до -2°

В Башкирии температура воздуха 15 декабря 2022 года поднимется до -2°

22:52, 14 дек 2022

Температура воздуха в конце недели в Башкирии поднимется до -2°. Такое прогноз дают синоптики регионального Гидрометцентра.



В четверг, 15 декабря, ночью обойдется без существенных осадков. Днем местами пройдет небольшой снег. Температура в темное время суток составит -10,-15° (по юго-востоку -20,-25°). После восхода солнце прогреет воздух до -8,-13°. На юго-востоке сохранится холод до -18°.

В пятницу, 16 декабря, в республике начнется потепление. Ночью -11,-16°, по востоку до -21°, днем -4,-9°. В отдельных районах выпадет небольшой снег. Ветер юго-восточного и юного направлений местами будет порывистым.


В субботу, 17 декабря, интенсивность осадков увеличится – особенно на западе. Ветер так же, как и накануне, будет время от времени усиливаться. Ночью столбики термометров покажут -8,-13° (по юго-востоку до -18°), днем -2,-7°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: freepik
Теги: погода
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