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В Башкирии 16 декабря 2022 года потеплеет до -4 градусов

В Башкирии 16 декабря 2022 года потеплеет до -4 градусов

23:05, 15 дек 2022

В Башкирии температура воздуха вновь повысится. Синоптики озвучили подробный прогноз на завтра, 16 декабря.

По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдет небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется гололед.

Температура воздуха ночью составит от -11 до -16 градусов, по востоку до -21 градуса. Днем ожидается -4, -9 градусов.

Вете юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.

В последующие дни характер погоды не изменится.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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