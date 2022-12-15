В Башкирии 16 декабря 2022 года потеплеет до -4 градусов
23:05, 15 дек 2022
В Башкирии температура воздуха вновь повысится. Синоптики озвучили подробный прогноз на завтра, 16 декабря.
По данным башкирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе пройдет небольшой снег. В отдельных районах прогнозируется гололед.
Температура воздуха ночью составит от -11 до -16 градусов, по востоку до -21 градуса. Днем ожидается -4, -9 градусов.
Вете юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.
В последующие дни характер погоды не изменится.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
i-gazeta.com
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