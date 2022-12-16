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В Уфе на набережной реки Белой открылся самый длинный в городе каток

В Уфе на набережной реки Белой открылся самый длинный в городе каток

09:03, 16 дек 2022

В столице Башкирии на набережной реки Белой открылся ледовый каток. Как рассказали в администрации города, его длина составляет более 800 м.

Работать каток будет без выходных. Время работы с понедельника по четверг: 14:00 – 21:00. С пятницы по воскресенье — 12:00 – 22:00.

Вход со своими коньками совершенно бесплатный.
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Источник: proural.info
Фото: мэрия Уфы
Теги: Уфа каток
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