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Семья мобилизованного из Уфы возмутилась пустыми обещаниями чиновников

Семья мобилизованного из Уфы возмутилась пустыми обещаниями чиновников

09:12, 16 дек 2022

Жительница Уфы пожаловалась на обещания районных чиновников, которые потом просто пропали. Жена мобилизованного рассказала на странице Радия Хабирова, что уже месяц ждет обещанные дрова.

«С октября обещали привезти дрова. Мой муж мобилизованный. Приходил, сказал будут дрова, привезём и все обещает. Работает в администрации Ленинского района, взял шефство свое и не шефствует.

Все обещает и обещают и всем рассказывают как они «работают». Скоро зима закончится, а дров так и нет», — пожаловалась Регина И.

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Источник: news102.ru
Теги: Уфа жалоба
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