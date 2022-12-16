Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии на выходные прогнозируются метель и повышение температуры

В Башкирии на выходные прогнозируются метель и повышение температуры

23:13, 16 дек 2022

Под конец недели в Башкирии потеплеет, поднимется метель и пройдет мокрый снег. Синоптики регионального Гидрометцентра дали прогноз погоды в республике на ближайшие выходные дни.



В субботу, 17 декабря, местами по региону пройдет небольшой снег, днем по западу умеренный. Ветер южных и юго-восточных направлений местами может быть порывистым. Температура воздуха ночью опустится до -8,-13° (по востоку до -18°), а днем составит -3,-8°.

В воскресенье, 18 декабря, интенсивность осадков увеличится. Днем прогнозируется мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах поднимется метель, на дорогах появятся снежные заносы и накат. Ветер начнет менять направление на юго-западное и в отдельных районах будет сильным. Столбики термометров ночью покажут -5,-10° (по юго-востоку до -15°), днем 0,-5°.


Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода на сегодня, 27 декабря 2020 года, в Башкортостане: метель и мокрый снег
Общество в Башкирии
Погода на сегодня, 27 декабря 2020 года, в Башкортостане: метель и мокрый снег
В Башкирии температура воздуха 15 декабря 2022 года опустится до -25°
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха 15 декабря 2022 года опустится до -25°
В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется неблагоприятная погода
Погода в Башкирии 27 марта 2022 года: прогнозируется похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 27 марта 2022 года: прогнозируется похолодание


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: