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В Кигинском районе Башкирии установили ледяную фигуру в поддержку спецоперации

В Кигинском районе Башкирии установили ледяную фигуру в поддержку спецоперации

23:19, 16 дек 2022

В селе Верхние Киги в Башкирии появилась ледовая фигура в честь 100-летия образования СССР. Об этом сообщила глава Кигинского района Зухра Гордиенко.



Всего в селе установили несколько фигур в ледовом городке, в том числе знак «Своих не бросаем». Как пояснила глава района, он является напоминанием, что «мы переживаем исторические моменты нашей родины».

Также там установлены ледяная монета «СССР 100 лет» (в 2022 году исполняется 100 лет с момента его образования), символ «Три богатыря», «Миру — мир» и другие. Есть и скульптуры для детей с известными сказочными персонажами.


Глава района напомнила, что в минувшем году их ледовый городок оказался одним из лучших в регионе и занял второе место. Правда, позже неизвестные сломали его. От сказочных персонажей тогда остались одни обломки.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Зухра Гордиенко / Vk.com
Теги: Кигинский район Зухра Гордиенко
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