В Башкирии проходят противопожарные рейды в СНТ

21:35, 17 дек 2022

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов на своей странице в соцсетях рассказал о своем участии в профилактической акции «Нет пожарам в СНТ».







Он отметил, что с наступлением холодов появилась опасность возникновения пожаров в садоводческих товариществах. С каждым годом их число увеличивается более чем в 2,5 раза. Это объясняется тем, что в садах нет центрального отопления, и люди обогревают дома с помощью электричества, топят печи, готовят еду на привозимом газе в баллонах.



Так, в нынешнем году в республике в садовых домах произошло свыше 360 пожаров, в них погибло 12 человек. Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Более половины погибших при пожарах в момент возгорания были в состоянии алкогольного опьянения.





По словам заместителя председателя правительства РБ, кроме проведения профилактических рейдов, подворовых обходов, выдачи памяток и пожарных извещателей отдельным категориям граждан, пристальное внимание уделяется состоянию подъездных путей и внутрисадовых проездов. Это очень важно при работе пожарных подразделений на месте происшествия.



Вице-премьер призвал жителей республики быть внимательными к мерам пожарной безопасности, соблюдение которых позволит избежать трагедий.



– Оцените состояние своего жилья, не перегружайте электрооборудование, следите за исправностью печей и газового оборудования, – обратился к садоводам Ирек Сагитов.

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Фото: Vk, личная страница Ирека Сагитова