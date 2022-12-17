Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии проходят противопожарные рейды в СНТ

В Башкирии проходят противопожарные рейды в СНТ

21:35, 17 дек 2022

Вице-премьер правительства Башкирии Ирек Сагитов на своей странице в соцсетях рассказал о своем участии в профилактической акции «Нет пожарам в СНТ».



Он отметил, что с наступлением холодов появилась опасность возникновения пожаров в садоводческих товариществах. С каждым годом их число увеличивается более чем в 2,5 раза. Это объясняется тем, что в садах нет центрального отопления, и люди обогревают дома с помощью электричества, топят печи, готовят еду на привозимом газе в баллонах.

Так, в нынешнем году в республике в садовых домах произошло свыше 360 пожаров, в них погибло 12 человек. Основные причины возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Более половины погибших при пожарах в момент возгорания были в состоянии алкогольного опьянения.


По словам заместителя председателя правительства РБ, кроме проведения профилактических рейдов, подворовых обходов, выдачи памяток и пожарных извещателей отдельным категориям граждан, пристальное внимание уделяется состоянию подъездных путей и внутрисадовых проездов. Это очень важно при работе пожарных подразделений на месте происшествия.

Вице-премьер призвал жителей республики быть внимательными к мерам пожарной безопасности, соблюдение которых позволит избежать трагедий.

– Оцените состояние своего жилья, не перегружайте электрооборудование, следите за исправностью печей и газового оборудования, – обратился к садоводам Ирек Сагитов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: i-gazeta.com
Фото: Vk, личная страница Ирека Сагитова
Читайте также

Радий Хабиров: "Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами"
Политика в Башкирии
Радий Хабиров: "Первый квартал мы проиграли в борьбе с пожарами"
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Политика в Башкирии
Радий Хабиров поручил главам администраций усилить профилактику по предупреждению пожаров
Радий Хабиров заявил о снижении количества пожаров в новогодние праздники
Политика в Башкирии
Радий Хабиров заявил о снижении количества пожаров в новогодние праздники
В Башкирии за день в пожарах погибли 4 человека
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за день в пожарах погибли 4 человека


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: