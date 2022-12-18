В Башкирии жена мобилизованного пожаловалась Хабирову на невозможность получения выплаты

11:20, 18 дек 2022

В Башкирии жена мобилизованного обратилась к Радию Хабирову. Она акцентировала внимание на ситуации, когда из-за прописки в другом регионе ее семья не может получить единовременную выплату.







«Мой муж призван в рамках частичной мобилизации с сентября. В единовременной выплате членам семьи мобилизованного нам отказали из-за прописки. Получается, что наш с мужем ребёнок останется без подарка. Раз средства вы на это выделили, то и выделите и на моего ребёнка. Подарите от себя лично или поручите главе района, или может какой-нибудь депутат согласится подарить моему ребёнку подарок. Как же так получается, вы обещали всем детям мобилизованных подарить подарок. У моего ребёнка это первый Новый год, ребёнку всего лишь 6 месяцев. И такой грустный праздник.





Не будет рядом любимого папы. Да еще и в подарке от вас нам отказали. У моего ребёнка праздника не будет, получается? Мне очень обидно. И за ребёнка, и за мужа. Все дети сослуживцев моего мужа уже получили такую выплату. Вы обещали помогать семьям и детям. Прошу вас о помощи. Мой ребёнок тоже хочет получить подарок. Он такой же гражданин Российской Федерации. Не лишайте такого маленького ребёнка подарка и праздника», — пожаловалась Ангелина К.

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