Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии жена мобилизованного пожаловалась Хабирову на невозможность получения выплаты

В Башкирии жена мобилизованного пожаловалась Хабирову на невозможность получения выплаты

11:20, 18 дек 2022

В Башкирии жена мобилизованного обратилась к Радию Хабирову. Она акцентировала внимание на ситуации, когда из-за прописки в другом регионе ее семья не может получить единовременную выплату.



«Мой муж призван в рамках частичной мобилизации с сентября. В единовременной выплате членам семьи мобилизованного нам отказали из-за прописки. Получается, что наш с мужем ребёнок останется без подарка. Раз средства вы на это выделили, то и выделите и на моего ребёнка. Подарите от себя лично или поручите главе района, или может какой-нибудь депутат согласится подарить моему ребёнку подарок. Как же так получается, вы обещали всем детям мобилизованных подарить подарок. У моего ребёнка это первый Новый год, ребёнку всего лишь 6 месяцев. И такой грустный праздник.


Не будет рядом любимого папы. Да еще и в подарке от вас нам отказали. У моего ребёнка праздника не будет, получается? Мне очень обидно. И за ребёнка, и за мужа. Все дети сослуживцев моего мужа уже получили такую выплату. Вы обещали помогать семьям и детям. Прошу вас о помощи. Мой ребёнок тоже хочет получить подарок. Он такой же гражданин Российской Федерации. Не лишайте такого маленького ребёнка подарка и праздника», — пожаловалась Ангелина К.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Читайте также

В Башкирии чиновники резко ответили жене мобилизованного из Бирска
Общество в Башкирии
В Башкирии чиновники резко ответили жене мобилизованного из Бирска
"Карман не бездонный": многодетная мать обратилась к Главе Башкирии
Общество в Башкирии
"Карман не бездонный": многодетная мать обратилась к Главе Башкирии
Уфимский художник нарисовал Радия Хабирова в стиле карандашной графики
Это интересно
Уфимский художник нарисовал Радия Хабирова в стиле карандашной графики
Семья мобилизованного из Уфы возмутилась пустыми обещаниями чиновников
Общество в Башкирии
Семья мобилизованного из Уфы возмутилась пустыми обещаниями чиновников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: