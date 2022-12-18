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Сотрудники минобрнауки Башкирии помогли пострадавшей от пожара многодетной семье из Балтачевского района

Сотрудники минобрнауки Башкирии помогли пострадавшей от пожара многодетной семье из Балтачевского района

11:32, 18 дек 2022

Министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин и сотрудники ведомства оказали помощь семье Галимовых из Балтачевского района. Семья, в которой растут трое детей семи, пяти лет и пяти месяцев осталась без крова: их дом сгорел 31 октября.



О проблеме министру рассказала депутат сельсовета Гулфиза Саяпова. Она посетовала на то, что семья, лишившись жилья, вынуждена ютиться в доме матери, в деревне, находящейся в 25 км от райцентра, где теперь вместе с погорельцами живут 12 человек. Старшая дочь, первоклассница, не посещает школу, а районные власти не участвуют в судьбе пострадавших, во всяком случае, на депутатский запрос Саяповой ответа не дали. Впрочем, как сообщила депутат сельсовета, жилье им все же выделили в промзоне Балтачево, где нет магазина, опасно ходить по пустой дороге, а вдобавок там еще и дорогостоящее электрическое отопление.


Прочитав призыв о помощи, министр не остался равнодушным. Айбулат Хажин выделил часть личных средств для покупки необходимой теплой одежды, канцтоваров, игрушек. Его примеру последовали сотрудники министерства. Для семьи была собрана помощь, им купили одежду и обувь, бытовую химию, канцелярские принадлежности, портфель, санки, лыжи и различные предметы первой необходимости. Всего собрали 8 коробок, одну коробку подготовили сотрудники республиканского министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Вещи отвезли прямо в деревню, где живет семья, такой помощи Галимовы были очень рады, а детям очень понравились подарки.

Должен решиться и вопрос с жильем, Айбулат Хажин обсудил ситуацию с главой района и тот пообещал предложить семье более подходящий вариант.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: страница Г. Саяповой во ВКонтакте
Теги: Балтачевский район
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