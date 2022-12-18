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Какая будет погода Башкирии на Новый год 2023

Какая будет погода Башкирии на Новый год 2023

14:23, 18 дек 2022

Погода на Новый год 2023 в Башкирии ожидается морозная и без осадков.

Согласно предварительному прогнозу погоды от сервиса Gismeteo, в Башкирии на длинных выходных в январе 2023 года будет холодно и практически без осадков. Новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. В это время в республике дневная температура воздуха упадет в среднем до -30 градусов. Потепление ожидается лишь после 6 января.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НОВЫЙ ГОД 2023 В БАШКИРИИ
Так, в новогоднюю ночь в Башкирии прогнозируется -38 градусов, а утром 1 января -33 градуса Цельсия. На следующий день, 2 января, также будет холодно: столбики термометров ночью упадут до -31, а днем до -29 градусов Цельсия. Лишь 3 января в республике прогнозируется небольшой снег и -25 градусов днем. Затем, после кратковременного снегопада в регионе установится облачная погода без осадков. Днем 4 и 5 января температура воздуха будет держаться на уровне -27, -30 градусов Цельсия.


Небольшое изменение погоды на Новый год 2023 в Башкирии прогнозируется 6 января. Накануне Рождества в республике температура воздуха поднимется до -20 градусов. На следующий день, 7 января, станет еще немного теплее, в дневное время суток до -17 . Последний из праздничных дней принесет небольшой снег и резкое потепление до -9 градусов Цельсия.

Первая рабочая неделя 2023 года в Башкирии начнется со снегопада при температуре воздуха -9 градусов.

Стоит отметить, что это лишь предварительный прогноз погоды на Новый год 2023 в Башкирии. Точные данные о погоде на январские новогодние праздники появится не раньше конца декабря.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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