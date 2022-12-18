Мэр Сибая забил коня на казылык, чтобы отправить его в зону спецоперации

21:57, 18 дек 2022

Мэр Сибая Азамат Юлдашбаев опубликовал пост, в котором рассказал о том, что решил сделать подарок под Новый год военным, находящимся в зоне спецоперации.







По словам градоначальника, с идеей пришел местный предприниматель Ахат Асылаев. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», он ИП, который несколько раз участвовал в госзакупках на поставку офисной техники, газовых котлов и различного инвентаря (включая столы для бильярда) для Хайбуллинского РДК.





— Чтобы создать новогоднее настроение нашим бойцам, предприниматель Ахат Асылбаев вышел с инициативой отправить ребятам традиционную у башкир конину. В эти дни мы с ним вместе забили коня, подготовили мясо и сделали казы, — рассказал Юлдашбаев. — На следующей неделе всё доставим землякам на передовую. Не перестаю благодарить всех неравнодушных, кто не остается в стороне и помогает нашим мобилизованным. Непростые времена закончатся, а добрые дела запомнятся надолго!

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Фото: Азамат Юлдашбаев / vk.com