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Башкирию 19 декабря 2022 года накроет ледяной дождь

Башкирию 19 декабря 2022 года накроет ледяной дождь

22:11, 18 дек 2022

Жителей Башкирии предупредили о непогоде. Об этом сообщает ГУ  МЧС России по РБ



По данным ведомства, на территории Башкирии в понедельник, 19 декабря местами пройдет сильный снег, ледяной дождь, гололед, прогнозируется ветер скоростью до 20 метров в секунду, налипание мокрого снег на провода и деревья. На дорогах местами ухудшение видимости в осадках 500 метров и менее.

Специалисты призвали жителей республики быть  осторожными, плотно закрыть окна, не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.


— В условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений, — призвали в ведомстве.

Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возникает из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности земли.

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Источник: i-gazeta.com
Теги: погода
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