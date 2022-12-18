Башкирию 19 декабря 2022 года накроет ледяной дождь

22:11, 18 дек 2022

Жителей Башкирии предупредили о непогоде. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РБ







По данным ведомства, на территории Башкирии в понедельник, 19 декабря местами пройдет сильный снег, ледяной дождь, гололед, прогнозируется ветер скоростью до 20 метров в секунду, налипание мокрого снег на провода и деревья. На дорогах местами ухудшение видимости в осадках 500 метров и менее.



Специалисты призвали жителей республики быть осторожными, плотно закрыть окна, не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины.





— В условиях снегопада и гололедицы будьте особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений, — призвали в ведомстве.



Ледяной дождь — атмосферное явление, которое возникает из-за разницы температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности земли.

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