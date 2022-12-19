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Находящемуся на СВО военному из Башкирии банк заблокировал карту и просит явиться лично

Находящемуся на СВО военному из Башкирии банк заблокировал карту и просит явиться лично

09:22, 19 дек 2022

Жительница Башкирии обратилась к властям и попросила помочь разобраться со странной ситуацией с банком. Она рассказала, что ее сын на СВО, а банк заблокировал его карту. Для разблокировали просит самостоятельно явиться в банк.



«Мой сын, кадровый офицер, выполняет свой долг на СВО. И только сегодня я узнала, что у него уже неделю Сбербанк заблокировал зарплатную карту и аккаунт, фактически оставив без возможности использовать свои денежные средства.


Причина блокировки — банк решил, что платёж подозрительный, но для разблокировки необходимо лично явиться в отделение банка. Сын еле-еле дозвонился до банка, объяснил, где сейчас находится, что скоро Новый год. Что хотел бы порадовать маму подарком. Да и просто ему надо здесь себе покупать какие-то мелочи… Но банк слеп и глух. Прошу помощи и содействия», — обратилась Татьяна П.

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Источник: news102.ru
Теги: спецоперация
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