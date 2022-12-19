В Башкирии льготы смогут получать родители участников СВО

13:59, 19 дек 2022

В Башкортостане родителей частников специальной военной операции включат в список получателей льгот как членов их семей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания правительства республики.







Радий Хабиров уже поручил проработать данные вопрос, поскольку в систему «Инцидент-менеджмент» поступило много запросов от жителей республики. Всего по теме социального обслуживания населения на минувшей неделе поступило 492 обращения от жителей.



Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров утвердил новые меры поддержки для участников специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба руководителя региона.

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