В Башкирии льготы смогут получать родители участников СВО
13:59, 19 дек 2022
В Башкортостане родителей частников специальной военной операции включат в список получателей льгот как членов их семей. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания правительства республики.
Радий Хабиров уже поручил проработать данные вопрос, поскольку в систему «Инцидент-менеджмент» поступило много запросов от жителей республики. Всего по теме социального обслуживания населения на минувшей неделе поступило 492 обращения от жителей.