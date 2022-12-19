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В Башкирии 20 декабря 2022 года похолодает до -24°

В Башкирии 20 декабря 2022 года похолодает до -24°

22:03, 19 дек 2022

20 декабря, в Башкирии ожидаются сильные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного пресс-службой регионального МЧС.



Жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Синоптики также прогнозируют снегопады. Ветер будет северо-западный, западный пять-десять метров в секунду.

Грядущая ночь выдастся очень холодной по сравнению с предыдущей. Столбики термометров опустятся до -14,-19°, при прояснениях – даже до -24°. Днем станет немного теплее, воздух прогреется до -10,-15°.


Автомобилистам стоит быть внимательнее и осторожнее. Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы и туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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