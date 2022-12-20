Мобилизованного из Башкирии обвинили в побеге

09:02, 20 дек 2022

Странная ситуация произошла с мобилизованным в Башкирии. Из-за брони на работе его отправили домой, поставив штамп в военный билет. Но военкомат потребовал дополнительные документы. Естественно мобилизованный о них до прихода в военкомат не знал: мобилизация в стране проводится первый раз в 21 веке. Теперь его подозревают в побеге. Мать парня написала на странице главы региона.







«Снова пишу жалобу про военную комиссию города Учалы и Учалинского района. Сын вернулся по причине брони на работе. Его отправили домой. Печать в военном билете стоит о том, что его отпустили.



Сын пошёл 19 декабря в военкомат чтобы отметиться, что он приехал. В военкомате ему сказали «бронь, если только после 30 лет. Ты не подходишь к этой группе». И спросили, чтобы дал справку о том, что его отправили домой. И обвиняют, что он сбежал!





Хотя военкомат может сам запрос отправить туда, куда его увезли как мобилизованного. Сейчас его направляют в Уфу для того, чтобы решить сбежал он или нет. Пожалуйста, примите меры и начинайте действовать!», — написала Лилия С.

Читайте также: Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к властям с просьбой найти мужа

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram