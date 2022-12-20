Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Мобилизованного из Башкирии обвинили в побеге

Мобилизованного из Башкирии обвинили в побеге

09:02, 20 дек 2022

Странная ситуация произошла с мобилизованным в Башкирии. Из-за брони на работе его отправили домой, поставив штамп в военный билет. Но военкомат потребовал дополнительные документы. Естественно мобилизованный о них до прихода в военкомат не знал: мобилизация в стране проводится первый раз в 21 веке. Теперь его подозревают в побеге. Мать парня написала на странице главы региона.



«Снова пишу жалобу про военную комиссию города Учалы и Учалинского района. Сын вернулся по причине брони на работе. Его отправили домой. Печать в военном билете стоит о том, что его отпустили. 

Сын пошёл 19 декабря в военкомат чтобы отметиться, что он приехал.  В военкомате ему сказали «бронь, если только после 30 лет. Ты не подходишь к этой группе». И спросили, чтобы дал справку о том, что его отправили домой. И обвиняют, что он сбежал!


Хотя военкомат может сам запрос отправить туда, куда его увезли как мобилизованного. Сейчас его направляют в Уфу для того, чтобы решить сбежал он или нет. Пожалуйста, примите меры и начинайте действовать!», — написала Лилия С.

Читайте также:

Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к властям с просьбой найти мужа
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: мобилизация
Читайте также

Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные
Общество в Башкирии
Жители Башкирии, не явившиеся в военкомат по повестке, должны будут написать объяснительные
Солдата из Башкортостана отправили на Украину без военного билета и жетона
Общество в Башкирии
Солдата из Башкортостана отправили на Украину без военного билета и жетона
Мобилизуют ли при положительном тесте на коронавирус
Общество в Башкирии
Мобилизуют ли при положительном тесте на коронавирус
Мобилизованного из Баймакского района Башкирии отца 4 детей вернули домой
Общество в Башкирии
Мобилизованного из Баймакского района Башкирии отца 4 детей вернули домой


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: