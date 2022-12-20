Жительница Башкирии просит Хабирова изменить указ о выплатах семьям мобилизованных

09:08, 20 дек 2022

Жительница Башкирии обратилась к Радию Хабирову и попросила внести поправки в указ о единовременной выплате семьям мобилизованных. Оказалось, что если члены семьи имеют регистрацию в разных регионах, то они остаются без выплат во всех.







«Когда вы уже внесёте поправки в указ о единовременной денежной выплате семьям мобилизованных? Нам с ребёнком отказали из-за прописки в другом регионе. Так получилось, что мы теперь с ребёнком везде чужие. Нигде нет помощи. Что за беспредел творится?





Прошу обратить внимание, и внести поправки в закон. Я уже пролистала обращения к вам и таких как я очень много. Но вы ничего не предпринимаете! Тогда мы будем вынуждены собираться все вместе и писать на Кремлин. Почему вы обделяете детей? В чем они виноваты? Забрали отцов и никакой помощи не оказываете», — написала Изольда Р.

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