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Жительница Стерлитамака пожаловалась на бардак в медицине

Жительница Стерлитамака пожаловалась на бардак в медицине

19:52, 20 дек 2022

Жительница Башкирии рассказала о том, что происходит в больнице Стерлитамака. Она написала подробный комментарий на странице главы региона.



«Столкнулась с хамским отношением в глазном отделении машзаводской больницы Стерлитамака. Мало того, что не дождешься записи у врача — пришлось отправиться на платную диагностику, так еще с направлением на операцию невозможно попасть к врачу.

Принимают по два часа два раза в неделю. На 10 квадратных метрах 40 человек в очереди. Какой-то листочек с очередью, как в 90-е. Где электронная запись, навигация по больничному городку, талончики в конце концов?


В регистратуре офтальмологического отделения злая медсестра, которой вообще противопоказано общаться с людьми, отмахнулась от простых вопросов — есть ли платный прием, сколько будет стоить операция. Это я пыталась узнать, чтобы не стоять в очереди и определиться, может мне такая «бесплатная медицина» и не нужна, я бы сразу в платную клинику пошла. А она накричала на человека, а я после инсульта! И мне по закону были положены бесплатные препараты на протяжении двух лет, а никто об этом не сказал — ни фельдшер участковый, ни врач. Бардак в медицинской сфере!», — пожаловалась Людмила К.

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Источник: news102.ru
Теги: Стерлитамак здравоохранение
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