Уроженец Октябрьского Степан Белов получил звание Героя России

20:44, 20 дек 2022

Президент России Владимир Путин наградил уроженца города Октябрьский, гвардии капитана, танкиста Степана Белова Звездой Героя. Об этом сообщает Телеграм-канал «Башкирский батальон».







Степан Белов находится на спецоперации с самого начала. На своем танке он первый зашел в населенный пункт, отодвинув врага и создав условие для того, чтобы подразделения ВС РФ вошли в занятый населенный пункт без потерь.



Белов был награжден медалью Суворова и Орденом Мужества. Благодаря слаженным действиям его роты было уничтожено 20 танков, 9 БМП и определенное количество живой силы противника, его опорные и командные пункты.





«Получить звание Героя России – заслуга не только моя: это заслуга ещё и моего личного состава, друзей и товарищей, с которыми мы плечом к плечу выполняем поставленные боевые задачи», - сказал Степан Белов на церемонии вручения награды.

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Фото: kremlin.ru