В Башкирии 21 декабря 2022 года ожидаются снегопады и морозы до -28°

22:35, 20 дек 2022

21 декабря, в Башкирии ожидаются снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, опубликованного региональным МЧС.







Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами по республике пройдут небольшие снегопады. В юго-восточных районах республики, как отмечают специалисты, существенных осадков не предвидится. Ветер будет западный, северо-западный пять-десять метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся очень холодной, столбики термометров опустятся до -17,-22°, а при прояснениях – даже до -23,-28°. Днем будет теплее, воздух прогреется до -11,-16°.





Метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы. Из-за осадков видимость ухудшится до одного-двух километров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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