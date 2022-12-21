Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Военком Башкирии исключил отправку призывников в зону спецоперации

Военком Башкирии исключил отправку призывников в зону спецоперации

10:39, 21 дек 2022

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич заявил, что призывники срочной службы не будут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом он сказал в интервью ГТРК «Башкортостан» 20 декабря.



– Естественно, о привлечении [призывников] в район проведения специальной военной операции речи не идет. Для этого и осуществлялись мероприятия мобилизации. Для чего тогда надо было призывать мобилизованных, если есть по призыву военнослужащие? Такое решение было взвешенным и принято для того, чтобы молодых и неподготовленных ребят не отправлять в зону проведения операции, а отправить туда взрослых, прошедших военную службу, – сказал военком республики.


В этот осенний призыв в армию из Башкирии отправятся около 4 тыс. срочников, семеро из них будут служить в научных ротах Минобороны.

Напомним, 20 декабря из Уфы в зону СВО проводили добровольцев батальона имени Салавата Юлаева.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Блажевич Михаил спецоперация призывники
Читайте также

Военком Башкирии подтвердил смерть 18-летних парней в зоне СВО на Украине
Общество в Башкирии
Военком Башкирии подтвердил смерть 18-летних парней в зоне СВО на Украине
Глава Башкирии дал важное поручение по отправке бойцов на спецоперацию
Политика в Башкирии
Глава Башкирии дал важное поручение по отправке бойцов на спецоперацию
В Башкирии официально завершилась частичная мобилизация
Общество в Башкирии
В Башкирии официально завершилась частичная мобилизация
Стало известно, когда вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится в зону СВО
Политика в Башкирии
Стало известно, когда вице-премьер Башкирии Азат Бадранов отправится в зону СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: