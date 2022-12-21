Уроженец Аургазинского района Башкирии Азат Кутлугузин погиб в ходе спецоперации на Украине

19:20, 21 дек 2022

Получив ранение, он вернулся домой, но затем, выздоровев, вновь отправился в зону СВО.



В Аургазинском районе Башкирии простились с погибшим на Украине 37-летним Азатом Кутлугузиным. Об этом рассказала газета «Аургазинский вестник».







Кутлугузин родился в мае 1985 года. Окончив девять классов в школе №3 села Толбазы, он поступил в местное профессиональное училище. В ноябре 2003 года его призвали в ряды российской армии.



21 июня 2022-го в качестве добровольца он стал участником специальной военной операции. Получив в начале ранение, он вернулся домой, но затем, выздоровев, вновь отправился в зону СВО. 22 сентября 37-летний толбазинец погиб во время выполнения боевой задачи. Недавно в селе Толбазы его проводили в последний путь.

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Фото: aur-vesti.info