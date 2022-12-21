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Уроженец Дуванского района Башкирии Николай Сметанин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Дуванского района Башкирии Николай Сметанин погиб в ходе спецоперации на Украине

20:03, 21 дек 2022

Глава администрации пообещал увековечить память о военнослужащем в Дванском районе.

Глава Администрации Дуванского района Фаиль Мухамадеев на своей странице в соцсетях опубликовал известие о гибели в ходе спецоперации уроженца района Николая Сметанина. У мужчины на родине остались родители и супруга, которым глава выразил соболезнования. Также заявил Мухамадиев и о том, что «народ не забывает своих героев» и сообщил, что память о погибшем будет увековечена в районе.



Ранее сообщалось о том, что на Украине погиб еще один житель Дуванского района Башкирии, гвардии старший сержант Рамиль Нигматуллин. Рамилю было 29 лет. У него остались жена и двое детей. Супруга погибшего призналась, что ей очень не хватает мужа.

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Источник: mkset.ru
Фото: vk.com/Фаиль Мухамадеев
Теги: Дуванский район спецоперация Погибшие на Украине
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