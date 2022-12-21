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В Башкирии 22 декабря 2022 года прогнозируют морозы до -30 градусов

В Башкирии 22 декабря 2022 года прогнозируют морозы до -30 градусов

22:05, 21 дек 2022

22 декабря, в Башкирии прогнозируют снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовали специалисты регионального МЧС.

Жителям республики следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью существенных осадков не предвидится, а днем в некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет южный, юго-восточный ночью один-шесть метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся крайне холодной, столбики термометров опустятся до -20, -25°, при пояснениях – до -30°. Днем будет теплее – -7,-12°.

Также метеорологи прогнозируют образование на региональных дорогах гололедицы.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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