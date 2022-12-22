Жительница Башкирии потребовала вернуть мобилизованного со множеством заболеваний мужа

10:37, 22 дек 2022

Жительница Уфы рассказала, с какими заболеваниями мобилизовали его мужа. Ему необходимо срочно лечиться из-за угрозы здоровью и жизни, а он вдали от дома.



Не мучайте моего мужа. Верните. Вся жизнь наперекосяк пошла. В 2020 году потерял мать от онкологии, до сих пор переживает. Чуть ранее потерял и отца от инфаркта.







В 38 лет женился вот. В первый раз в жизни. Планировали ребенка, ведь всю жизнь мечтал. Не успел и это. И тут судьба не улыбнулась. ЗАГС был на 30 сентября.



24 сентября вручили повестку по мобилизации и быстренько расписали, отправили без военно-врачебной комиссии. По возрасту он не подходил, просто боевой опыт якобы был и поэтому забрали.

Какой там опыт — он простым водителем был в Чечне по срочной службе 18 лет назад, не участвовал в боевых действиях. А на большегрузах он не ездит.



Обследовался в Крыму и оказалось серьезные проблемы с нижними конечностями и позвоночником. Сейчас у него облетирирующий атеросклероз артерий нижних конечностей 1 ст. (но нужно дообследование — ангиография), множественные межпозвоночные грыжи, которые защемляют нервные корешки в поясничном отделе позвоночника, в результате чего боль отдает в ногу и отсюда хромота.



Спина отдает в ноги, стенозирующие атеросклеротические поражения артерий нижних конечностей, защемление малоберцового нерва туннельный синдром правой нижней конечности, онемение стоп, боли в спине круглосуточные, был сильный ушиб ноги летом и отек. По снимку врачи сказали перелом даже был, уже сросся, но видно, состояние после лазерной коагуляции сетчаток глаз из-за разрыва сетчатки.





И он ждёт в Крыму, когда же его отзовут из региона. Ну отдал человек уже долг Родине один раз в 18 лет — 1,5 года в горячей точке, тогда ещё молодой был и здоровый.



Дайте пожить нормально. У человека жизнь рушится. Даже по-человечески жениться не смог, подумать о продолжении рода, а тут снова судьба бросает его.



Ему надо поставить крест на мечте о семье и детях? Не нужен он никому там в Крыму. Военного билета нет. Вместо того, чтобы по второму кругу проходить ВВК там, могли бы вернуть уже и дали бы отсрочку на 3 месяца. Там лечение прописано по позвоночнику отдельно на месяц, по атеросклероз-стенозу ещё дообследование и возможно оперативное решение, лечение на пару месяцев расписали предварительно просто. А после лазерной коагуляции сетчаток глаз вообще положена отсрочка на полгода.



Я консультируюсь с разными врачами из России онлайн и очно — все говорят что на момент мобилизации с этими заболеваниями отсрочку бы дали! Но запланированные обследования нам пришлось отменить, так как резко забрали в выходные дни! Сложный близорукий астигматизм, дистрофия дегенерация сетчаток ещё у него.









Вы же сами говорили, что в новогодние праздники можете вернуть ребят из частей. Заодно бы полечился бы и вопрос с продолжением рода бы решил и с удочерением ребенка моего. Он же не на СВО. Вернуть можно при таких обстоятельствах. По ошибке забрали всего больного человека. Верните мужа. Лечить надо долго. Всё серьёзно. Документы подтверждающие есть», — написала Алина Ш.

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