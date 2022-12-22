В Башкирии 23 декабря 2022 года объявили штормовое предупреждение
22:26, 22 дек 2022
В пятницу, 23 декабря, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. Из-за аномальных явлений в республике объявили штормовое предупреждение.
По данным синоптиков, завтра в Башкирии прогнозирует сильный снег, метель с порывами ветра до 20 метров в секунду, гололед, снежные заносы. Жителей настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды.
В Уфе температура поднимется до 1 градуса тепла. Ночью обещают 0 градусов и снег.