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В Башкирии 23 декабря 2022 года объявили штормовое предупреждение

В Башкирии 23 декабря 2022 года объявили штормовое предупреждение

22:26, 22 дек 2022

В пятницу, 23 декабря, в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. Из-за аномальных явлений в республике объявили штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, завтра в Башкирии прогнозирует сильный снег, метель с порывами ветра до 20 метров в секунду, гололед, снежные заносы. Жителей настоятельно просят оставаться дома при ухудшении погоды.

В Уфе температура поднимется до 1 градуса тепла. Ночью обещают 0 градусов и снег.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: news102.ru
Теги: погода
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