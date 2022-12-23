Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась, что ее мужу не выплатили ни рубля

Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась, что ее мужу не выплатили ни рубля

09:16, 23 дек 2022

Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к властям. Женщина рассказала, что ее мужу ни разу не пришли обещанные деньги. Она сама в декрете и воспитывает в одиночку двоих детей.



«Моего мужа мобилизовали 27 сентября. С 11 октября он находится на территории проведения СВО. На сегодняшний день он не получил ни одну зарплату.

Он является единственным кормильцем семьи. У нас двое детей — 6 лет и 14 месяцев. Я в декрете с младшим. Прошу вас помочь решить данную проблему. Я звонила на все номера. Вот уже 2,5 месяца они мне отвечают «разберемся» и все на этом», — пожаловалась Эвелина Б.


Ранее еще одна жительница Башкирии возмутилась льготами, которые предоставляются семьям добровольцев. Она рассказала, как ей приходится одной управляться с тремя детьми, но ничего получить не может.

Читайте также:

Жительница Башкирии потребовала вернуть мобилизованного со множеством заболеваний мужа
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru
Теги: мобилизация спецоперация жалоба
Читайте также

В Башкирии чиновники резко ответили жене мобилизованного из Бирска
Общество в Башкирии
В Башкирии чиновники резко ответили жене мобилизованного из Бирска
Семья мобилизованного из Уфы возмутилась пустыми обещаниями чиновников
Общество в Башкирии
Семья мобилизованного из Уфы возмутилась пустыми обещаниями чиновников
В Башкирии жена мобилизованного пожаловалась Хабирову на невозможность получения выплаты
Общество в Башкирии
В Башкирии жена мобилизованного пожаловалась Хабирову на невозможность получения выплаты
Жительница Башкирии ищет оказавшегося в плену мобилизованного мужа
Общество в Башкирии
Жительница Башкирии ищет оказавшегося в плену мобилизованного мужа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: