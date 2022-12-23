Жена мобилизованного из Башкирии возмутилась, что ее мужу не выплатили ни рубля

09:16, 23 дек 2022

Жена мобилизованного из Башкирии обратилась к властям. Женщина рассказала, что ее мужу ни разу не пришли обещанные деньги. Она сама в декрете и воспитывает в одиночку двоих детей.







«Моего мужа мобилизовали 27 сентября. С 11 октября он находится на территории проведения СВО. На сегодняшний день он не получил ни одну зарплату.



Он является единственным кормильцем семьи. У нас двое детей — 6 лет и 14 месяцев. Я в декрете с младшим. Прошу вас помочь решить данную проблему. Я звонила на все номера. Вот уже 2,5 месяца они мне отвечают «разберемся» и все на этом», — пожаловалась Эвелина Б.





Ранее еще одна жительница Башкирии возмутилась льготами, которые предоставляются семьям добровольцев. Она рассказала, как ей приходится одной управляться с тремя детьми, но ничего получить не может.

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