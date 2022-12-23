В Башкирии 24 октября 2022 года прогнозируются снег, сильный ветер и гололедица

19:46, 23 дек 2022

Синоптики Башгидромета подготовили традиционный прогноз погоды на эти выходные. Как оказалось, жителей республики ждет серьезное испытание, ведь уровень опасности подняли до «желтого».



Согласно прогнозам, завтра, 24 декабря, заметно похолодает — ночью -8... -13 °C, при прояснениях -15... -20 °С, днем -6... -11 °С. Также ожидается шквалистый ветер до 18 м/с, обычно такой силы потока хватает для того, чтобы валить деревья, так что эксперты рекомендуют быть осторожными.



В воскресенье температура никак не изменится, однако на смену одним погодным явлениям придут другие — гололедица. Из-за резкой смены температур тротуары и отдаленные участки трасс рискуют заледенеть.

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