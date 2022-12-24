Уроженец Стерлитамака Александр Казаков погиб в ходе спецоперации на Украине
14:44, 24 дек 2022
В Стерлитамаке простились с погибшим военнослужащим Александром Казаковым, участником СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В мае этого года Александр Казаков ушел добровольцем. Был командиром мотострелкового отделения.
«То, что Александр Николаевич ушел добровольцем на специальную военную операцию, говорит о том, каким он был мужественным и сильным человеком. Во имя целостности нашего государства Александр отдал самое дорогое - свою жизнь. Он навсегда будет вписан в историю Стерлитамака», - сказал глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов.
В завершении траурного митинга прошла церемония передачи российского флага сестре погибшего военнослужащего.