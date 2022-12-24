Жительница Башкирии просит чиновников найти мобилизованного мужа

14:52, 24 дек 2022

Жительница Башкирии просит чиновников найти мужа. Он был мобилизован в конце сентября, а затем отправлен в Херсонскую область. Связи с ним нет два месяца.







«Пишет Вам отчаявшаяся супруга мобилизованного. Он был призван военным комиссариатом Миякинского и Стерлибашевского районов Республики Башкортостан. 24 сентября ночью принесли повестку и уже 26 сентября его забрали.



Отправляли на учебку и каким-то чудом, словно по волшебству мобилизованные оказались в Херсонской области. Мой супруг по сей день не выходит на связь и нигде его не могут найти. Прошло уже практически без пяти минут 2 месяца после жестокого расстрела.

Но его всё нет.





Безызвестность убивает больше всего. Куда бы не обратилась отвечают одно «держитесь, верьте и ждите». Я конечно всё понимаю, но куда держаться и чего ждать?



Так тяжело смотреть в глаза детей и врать, что у папы в армии нет связи, так неприятно. В современном мире потерять бойца. Я считаю, что это так не серьёзно. Радий Фаритович, прошу у Вас помощи в поиске моего супруга», — написала Эльвира А.

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