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В Башкирии 25 декабря 2022 года прогнозируются гололед и сильный ветер

В Башкирии 25 декабря 2022 года прогнозируются гололед и сильный ветер

23:19, 24 дек 2022

В Башкирии ожидаются гололед и сильные порывы ветра. Об этом предупредили в МЧС республики.



25 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами возможны небольшой снег, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Также ожидается сильный ветер — 5–10 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с.

— Температура воздуха ночью -8... -13 °С, при прояснениях -15... -20 °С, днем -6... -11 °С. На автодорогах ночью и утром местами туман, видимость 500–1000 метров, — рассказали в МЧС.


В связи с ухудшением погодных условий в ГИБДД республики рекомендуют соблюдать скоростной режим и боковой интервал. Пешеходам следует обезопасить себя на проезжей части и использовать световозвращающие элементы.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa1.ru
Теги: погода
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