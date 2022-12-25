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В Башкирии глава Куюргазинского района забрал из роддома супругу и ребенка мобилизованного

В Башкирии глава Куюргазинского района забрал из роддома супругу и ребенка мобилизованного

11:26, 25 дек 2022

Глава Куюргазинского района Башкирии Ильясов забрал из роддома жену участника СВО. Сам мужчина сейчас выполняет боевые задачи.

«В нашем районе пополнение. Сегодня встретили с роддома девочку […]», — сообщил глава муниципалитета в соцсетях.

Он поздравил родителей с появлением ребенка, пожелав им «здоровья, семейного благополучия, детского смеха и мирного неба над головой».

“Пусть девочка растет умницей и красавицей на радость папе и маме. И пусть быстрее приедет папа, который сейчас защищает интересы нашей страны на СВО», — добавил Ильясов.
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Источник: mkset.ru
Теги: Куюргазинский район Ильясов Юлай
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