Уроженец Альшеевского района Башкирии Александр Казаков погиб в ходе спецоперации на Украине

13:27, 25 дек 2022

При исполнении воинского долга на территории Украины погиб 21-летний уроженец села Раевский Рустам Шевяхов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.



«Для всех нас это тяжелая утрата и великая скорбь», - написал чиновник.



В завершении сообщения Дамир Мустафин выразил соболезнования родным и близким парня.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Альшеевского района Башкирии Денис Субханкулов. По данным руководителя муниципалитета, 7 июня Денис Субханкулов попал под обстрел кассетными боеприпасами.



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