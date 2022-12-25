Уроженец Альшеевского района Башкирии Александр Казаков погиб в ходе спецоперации на Украине
13:27, 25 дек 2022
При исполнении воинского долга на территории Украины погиб 21-летний уроженец села Раевский Рустам Шевяхов. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава администрации Альшеевского района Дамир Мустафин.
«Для всех нас это тяжелая утрата и великая скорбь», - написал чиновник.
В завершении сообщения Дамир Мустафин выразил соболезнования родным и близким парня.
Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Альшеевского района Башкирии Денис Субханкулов. По данным руководителя муниципалитета, 7 июня Денис Субханкулов попал под обстрел кассетными боеприпасами.