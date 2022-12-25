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Температура воздуха в Башкирии 26 декабря 2022 года понизится до -28°

Температура воздуха в Башкирии 26 декабря 2022 года понизится до -28°

22:42, 25 дек 2022

Температура воздуха в Башкирии завтра, 26 декабря, понизится до -28°. После непродолжительного потепления в республику начинает возвращаться мороз.

Как рассказали в региональном гидрометцентре, местами по региону пройдет небольшой снег, ночью по северо-западу умеренный. Ветер будет дуть с юга и юго-востока.

Ночью температура воздуха упадет до -8,-13° (при прояснениях -14,-19°, а в юго-восточных и горных районах -23,-28°). Днем будет тепло: столбики термометров покажут -5,-10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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