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В Стерлитамаке волонтеры спасают хаски, которая замерзает на остановке

В Стерлитамаке волонтеры спасают хаски, которая замерзает на остановке

10:19, 26 дек 2022

В Стерлитамаке волонтеры спасают хаски, замерзающую на остановке. Как рассказала Регина Биргулиева, собаку нашли лежащей на остановке: по всей видимости, она ждала своего хозяина, но никто за ней так и не вернулся. К тому же, у хаски сильно болит передняя лапа, и она нуждается в осмотре ветеринара. Волонтеры забрали ее с улицы и теперь ищут новый дом и любящего хозяина.



- Очень добрая и ласковая собака. Поела теплой еды и легла спать. Ей очень нужен вольер или временная будка, также сделать снимок лапы в клинике. Прошу вас, помогите собаке! – обратилась Регина Биргулиева к неравнодушным жителям Башкирии.

Если вы знаете, кому принадлежит собака, или готовы стать для нее новым хозяином, позвоните по номеру 8(919)616-60-26.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Регина Биргулиева
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район
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