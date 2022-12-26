В Башкирии новогодние каникулы продлятся 9 дней

12:11, 26 дек 2022

В России новогодние каникулы продлятся девять дней. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства семьи, труда и социальной защиты населения.







Согласно российскому Трудовому кодексу, новогодние каникулы (1-6 и 8 января) и Рождество Христово (7 января) являются нерабочими праздничными днями.



1 и 8 января совпадают с воскресением, в связи постановлением российского правительства эти выходные перенесены на пятницу 24 февраля и понедельник 8 мая. 31 декабря ткущего года, в свою очередь, совпадает с субботой.



Таким образом, нерабочими праздничными и выходными днями станут 31 декабря 2022 года и 1-8 января 2023-го.





Как отмечает региональный Минтруд, нерабочие праздничные дни с 1 по 8 января при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в число календарных дней отпуска, согласно Трудовому кодексу, не включаются.

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